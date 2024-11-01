Боятся атак: под Москвой сеткой затянули НПЗ под Москвой
Россияне боятся новых атак по их объектам. Поэтому на одном из нефтеперерабатывающих заводов под Москвой повесили антидронные сетки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко.
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Россияне затянули сеткой НПЗ в Капотне
Еще в сентябре под ударом БпЛА оказался Московский НПЗ в Капотне. Тогда сообщалось, что дрон, якобы, уже после падения повредил отдельное техническое помещение нефтезавода, в результате чего вспыхнул пожар. Очевидно, чтобы избежать подобных инцидентов, россияне решили прикрыть объект сеткой.
Ведь известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона.
НПЗ в Капотне ранее был атакован дронами, в результате чего была повреждена установка Евро+,
– напоминает Стерненко.
В Москве на НПЗ повесили антидронные сетки / Фото Сергея Стерненко
Напомним, ночь на 1 сентября Россию атаковали более сотни дронов, проблемы возникли для Московского НПЗ. Всего Москву и область атаковали по меньшей мере 9 дронами. По словам российских властей, один из них "сбили" именно в районе нефтезавода.