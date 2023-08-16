Россияне накрывают огнем центральную часть Херсона, – ОВА
Источник:Александр Прокудин
Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать города нашего государства, в частности Херсон, подвергая опасности жизни мирных жителей. На этот раз враг открыл огонь прямо-таки по центральной части города.
В среду, 16 августа, около 11:00 стало известно об атаке на Херсон. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, призвав людей не выходить на улицу.
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Атака на центр Херсона
Следует сказать, что, к сожалению, обстрелы города стали для жителей Херсона чем-то привычным. Российские захватчики ежедневно наносят удары с помощью различных видов вооружения по областному центру, используя террор как инструмент воздействия.
Россияне кроют огнем центр Херсона. Не выходите на улицу,
– написал глава региона.
Кроме того, Прокудин перед тем писал, что только за минувшие сутки россияне совершили 61 обстрел Херсонщины, выпустив 358 снарядов с помощью:
- минометов;
- артиллерии;
- танков;
- "Градов";
- дронов;
- авиации.
Обратите внимание! По словам главы ОВА, по самому Херсону за минувшие сутки оккупанты выпустили 13 снарядов.
В результате ударов в целом по региону было повреждено немало жилых домов и ранения получили шесть человек.
Последний массированный обстрел
- Под утро 15 августа Россия произвела массированный обстрел Украины, выпустив по нашему государству 28 крылатых ракет разных типов. Нашей ПВО удалось сбить 16 целей. Среди них есть "Калибры" и Х-101/Х-555.
- Кроме того, зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет типов С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.
- В ГСЧС констатировали, что во Львовской области повреждены 59 жилых домов, а из-за атаки на Луцк погибли три человека. Собственно, враг бил по промышленному предприятию города.