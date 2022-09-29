Россияне нанесли 4 ракетных удара по Краматорску: есть потерпевшие и значительные разрушения
29 сентября 2022 , 11:42Читати новину українською
Источник:Александр Гончаренко
Российские оккупанты 29 сентября нанесли очередной ракетный удар по Краматорску. Известно, что враг атаковал город 4 ракетами.
Последствия ракетного удара по Краматорску
По состоянию на 11 часов утра есть информация о 10 пострадавших в результате удара. В каком они состоянии – неизвестно.
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По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко, повреждения получили многоэтажки, инфраструктура города и частные дома.
На местах работают все соответствующие службы,
– добавил городской голова.
Враг запустил ракеты по Краматорску в Донецкой области / Фото с фейсбука Александра Гончаренко