Россияне нанесли авиаудар по Мирной Долине, в Лисичанске снарядом убило женщину
Источник:телеграмм-канал Сергея Гайдая
Российские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в Луганской области. В течение суток 2 июня враг снова разрушал жилые дома в регионе.
По словам главы Луганской областной военной администрации, в Северодонецке продолжаются активные бои. В центре города кафиры повредили 9 домов.
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Не имея значительных достижений на фронте, враг отчитывается над очередными победами над гражданской инфраструктурой – бьет по домам и предприятиям. "Русский мир" в их понимании – это степь вокруг,
– отметил Гайдай.
Какие разрушения нанесли кафиры в Луганской области
- В Лисичанске пострадали 2 дома, инфраструктура и 4 автомобиля пожарной части;
- в Горном разрушены 16 домов;
- в Золотом – 6;
- в Тошковке – 3.
Во время артиллерийских обстрелов в Лисичанске утром 2 июня вражеский снаряд убил местную жительницу.
Кафиры разрушают гражданскую инфраструктуру Луганской области / Фото с телеграмму Сергея Гайдая
Где еще россияне вели обстрел
Оккупанты били по инфраструктуре и позициям Вооруженных Сил Украины в районах Боровского, Устиновки и Лисичанска. Авиаудара из штурмовой авиации нанесли недалеко от Мирной Долины.
Под вражеским огнем оказались территории возле Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки.
Также известно, что россияне пытались штурмом взять Метелкино и Белогоровку. Попытки оккупационного войска потерпели неудачу, поэтому они отошли на старые позиции.
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Успехи ВСУ в области
За минувшие сутки наши бойцы отбили 5 вражеских атак в Луганской области. Во время боя украинские военные ликвидировали:
- 5 танков,
- 3 артиллерийских системы,
- 2 боевые бронированные машины,
- 3 беспилотника типа "Орлан-10".
Последние новости о войне в Украине
- Российские подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии понесли серьезные потери на территории Попасной. Там они навсегда избавились от 50% личного состава, оружия и техники.
- В Черном море кафиры держат наготове 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей . Так что угроза ракетных ударов по территории Украины сохраняется.
- Вечером 2 июня россияне обстреляли Ингульский район Николаева . Из-за этого произошел пожар на складских помещениях. Информации о погибших или пострадавших пока нет.
- Большую часть Северодонецка контролируют российские кафиры. В то же время , 20% территории города составляют серую зону. Сейчас в населенном пункте продолжаются ожесточенные уличные бои. Враг стягивает для подкрепления подразделения по другим направлениям.