Россияне нанесли двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожье

Российские войска нанесли двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области. Благодаря оперативным действиям железнодорожников всех пассажиров и сотрудников удалось эвакуировать.

Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Что известно об еще одной атаке оккупантов на украинскую железную дорогу?

Российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Украины. В этот раз под удар попал пассажирский поезд в Запорожской области.

Оккупанты нанесли двойной удар по локомотиву и пассажирским вагонам. Благодаря работе мониторинговой группы, профессиональным действиям работников железной дороги и своевременной эвакуации всех пассажиров и персонал оперативно перевели в безопасное место.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

В Министерстве по восстановлению, развитию общин, территорий и инфраструктуры отметили, что Россия сознательно наносит удары по гражданской транспортной инфраструктуре, пытаясь запугать население и нарушить работу транспортной системы.

Несмотря на постоянные атаки, украинская железная дорога продолжает обеспечивать непрерывное сообщение. Министерство совместно с Министерством обороны и "Укрзализныцей" работает над усилением устойчивости железнодорожных перевозок даже в условиях войны.

Напомним, ночью 6 июля российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Киевской области. Из-за обстрелов на отдельных участках временно ограничивали движение поездов и меняли маршруты, однако после оперативных ремонтных работ движение полностью возобновили. К ликвидации последствий привлекли около 20 аварийно-восстановительных бригад.

Вечером 30 июня российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области. Вражеский дрон попал в электровоз Укрзализныци, однако благодаря своевременному предупреждению локомотивная бригада успела скрыться в укрытии. Пострадавших нет.