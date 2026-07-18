Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Що відомо про ще одну цинічну атаку окупантів на українську залізницю?

Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України. Цього разу під удар потрапив пасажирський поїзд у Запорізькій області.

Окупанти завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах. Завдяки роботі моніторингової групи, професійним діям працівників залізниці та своєчасній евакуації, всіх пасажирів і персонал оперативно перевели у безпечне місце.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

У Міністерстві з відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури наголосили, що Росія свідомо завдає ударів по цивільній транспортній інфраструктурі, намагаючись залякати населення та порушити роботу транспортної системи.