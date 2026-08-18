Россия ударила ракетами по Печенегам в Харьковской области: есть много погибших и раненых

Утром 18 августа российские войска нанесли сокрушительный ракетный удар по поселку Печенеги Харьковской области. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Каковы последствия атаки

По предварительным данным, жертвами атаки стали 10 человек.

Еще 8 человек пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате атаки существенные повреждения получили 10 частных домов, местное кафе, почтовое отделение и магазин, а также как минимум 7 автомобилей.

На месте трагедии продолжают работать экстренные службы. Они оперативно устраняют последствия атаки и помогают расчищать завалы в местах попаданий.

Напомним, что ночью Россия атаковала Киевскую область с помощью дронов. Была повреждена гражданская инфраструктура, в частности, в Броварском районе зафиксированы повреждения офисного здания, складских помещений и частного дома.