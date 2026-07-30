Россияне нанесли удар по Днепру: загорелся терминал логистической компании
Оккупанты продолжают террор против украинских городов. 30 июля россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре Днепра.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Что известно о последствиях удара по Днепру?
В результате удара загорелся терминал одной из логистических компаний. На месте происшествия возник пожар.
В настоящее время информация о масштабах возгорания и других возможных последствиях атаки уточняется. Предварительно пострадавших нет.
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Напомним, враг продолжает уничтожать объекты логистики в разных регионах Украины. В частности, в ночь на 30 июля, российский дрон попал в складские помещения сортировочного терминала "Новой почты" в Полтавском районе. Известно, что погиб один человек. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. Компания заявила, что компенсирует объявленную стоимость поврежденных отправлений.
В ночь на 7 июля российский удар фактически уничтожил логистический центр "Новой почты" в Кривом Роге. Несмотря на повреждения компания заявляла, что доставка продолжалась по резервным схемам.
Накануне в Днепре в результате российского удара был поврежден сортировочный терминал "Новой почты" ГАО. На территории вспыхнул пожар, который оперативно потушили, предварительно без погибших и пострадавших.
Также Россия активно нанесла удар по логистическим объектам в Запорожье, Чернигове и Киеве. В частности, в столице в результате удара была повреждена часть здания, грузы и современное сортировочное оборудование инновационного сортировочного терминала, однако все работники остались в безопасности. В "Новой почте" заявили, что планируют восстановить и модернизировать разрушенный терминал.