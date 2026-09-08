Россияне нанесли удар по крупнейшему в Европе рынку промышленных товаров "7-й километр" под Одессой

В ночь на 8 сентября россияне нанесли атаку на промтоварный рынок "7-й километр" в пригороде Одессы. В результате атаки повреждены торговые павильоны, есть пострадавший.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно о атаке на рынок?

В ночь на 8 сентября российские военные провели атаку на крупнейший промтоварный рынок Одессы "7-й километр". В результате вражеского удара были повреждены торговые павильоны на территории рынка.

Россияне повредили "7-й километр" под Одессой: смотрите видео

Также пострадал 58-летний охранник. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему необходимую помощь. На данный момент информации о других пострадавших нет.

Атаковали крупнейший промтоварный рынок: смотрите видео

Точные масштабы разрушений и сумму ущерба устанавливаются.

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Отметим, что "7-й километр" – крупнейший оптово-розничный рынок промышленных товаров Украины и один из крупнейших в Европе. Его история началась в 1989 году, когда торговцев со Старокинного рынка Одессы перевели за пределы города, на территорию бывших кукурузных полей.

В настоящее время площадь рынка превышает 110 гектаров, из которых около 75 гектаров заняты торговой и складской инфраструктурой. На его территории расположено около 15 тысяч объектов – магазинов, павильонов, контейнеров и складов.

Рынок фактически превратился в отдельный торговый городок с парковками, автостанцией, медпунктами, пожарной частью, отделением полиции, кафе и другой инфраструктурой.

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия вновь атаковала Киевскую область, в результате чего были повреждены жилые дома, предприятия, складские помещения и автомобили. На данный момент известно об одном пострадавшем в Белой Церкви – мужчина получил осколочные ранения.