Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку на ринок?

У ніч проти 8 вересня російські військові атакували найбільший промтоварний ринок Одеси "7-й кілометр". Внаслідок ворожого удару були пошкоджені торгівельні павільйони на території ринку.

Росіяни пошкодили "7-й кілометр" під Одесою: дивіться відео

Також постраждав 58-річний охоронець. Чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості, медики надають йому необхідну допомогу. Наразі інформації про інших постраждалих немає.

Атакували найбільший промтоварний ринок: дивіться відео

Точні масштаби руйнувань і суму збитків встановлюють.