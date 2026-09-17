Об этом сообщил сопредседатель Рады обороны Запорожской области Иван Федоров.
Что известно об атаке на Запорожье?
В первую очередь заметим, что около 22:30 в городе объявляли тревогу. Для Запорожья сообщали о дроновой опасности.
Взрывы в городе прогремели в 22:40. Через несколько минут после этого стало известно, что удар пришелся по одному из торговых центров города.
Следует отметить, что это, к сожалению, далеко не первый удар по Запорожью за день. В частности, фиксировалось следующее:
- враг ракетами обстрелял "Запорожсталь";
- российский FPV-дрон атаковал пассажирский автобус, пострадали 8 человек;
- еще один беспилотник ударил по автомобилю медиков, двое из них ранены.
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Какие еще города терроризировали россияне?
Под ударом находился Киев. Число пострадавших в результате ночной атаки достигло 20 человек. Горожане не могли оправиться от взрывов и в течение всего дня – повреждены, в частности, жилые дома и учебное заведение.
В Житомирской области под ударом оказался индустриальный парк. Россияне атаковали также Днепр – там загорелся пожар, также известно о пострадавших.