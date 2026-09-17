Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Насамперед зауважимо, що близько 22:30 в місті оголошували тривогу. Для Запоріжжя повідомляли про дронову небезпеку.

Вибухи в місті прогриміли о 22:40. За кілька хвилин після цього стало відомо, що удар припав по одному з торговельних центрів міста.

Голова ОВА Михайло Семікін уточнив, що атака припала на супермакет на правобережжі – там спалахнула масштабна пожежа.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Терористичні рашистські війська знищують асортимент гречки і солі. Проте не варто піддаватися паніці і скуповувати продукти промисловими масштабами,

– наголосив Семікін.

Слід зазначити, що це, на жаль, далеко не перший удар по Запоріжжю за день. Зокрема, фіксувалося таке:

ворог ракетами обстріляв "Запоріжсталь";

російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус, постраждали 8 людей;

ще один безпілотник вдарив по автомобілю медиків, двоє з них поранені.

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Які ще міста тероризували росіяни?

Під ударом був Київ. Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки сягнула 20 людей. Містяни не могли оговтатися від вибухів і протягом усього дня – пошкоджені, зокрема, житлові будинки й навчальний заклад.

На Житомирщині під ударом опинився індустріальний парк. Росіяни атакували також Дніпро – там спалахнула пожежа, також відомо про постраждалих.