Россияне ударили по Одесщине: пострадало иностранное гражданское судно
Вечером 17 июля Россия совершила атаку на Одесскую область. Под прицелом оказалась портовая инфраструктура.
Об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации.
Что известно об атаке на Одесскую область?
В результате российской атаки пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов.
Повреждена надстройка судна, произошло возгорание.
На борту находились 17 членов экипажа, всех эвакуировали. Известно, что 4 из них пострадали, медицинская помощь им была оказана без госпитализации.
Очередной удар врага, направленный против мирных жителей и гражданского судоходства,
– отметил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
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Напомним, что накануне вечером Россия совершила атаку на Одессу ракетами. Погибли 2 человека – 61-летняя женщина и 70-летний мужчина.
Погибшая женщина во время атаки гуляла в парке с детьми. Несовершеннолетние остались живы.
Еще 10 человек получили травмы. Среди пострадавших – 9-летний и 13-летний мальчики, три женщины в возрасте от 22 до 41 года, четверо мужчин в возрасте от 19 до 60 лет.