Россияне ударили по Одесщине: пострадало иностранное гражданское судно

Вечером 17 июля Россия совершила атаку на Одесскую область. Под прицелом оказалась портовая инфраструктура.

Об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации.

Что известно об атаке на Одесскую область?

В результате российской атаки пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов.

Повреждена надстройка судна, произошло возгорание.

На борту находились 17 членов экипажа, всех эвакуировали. Известно, что 4 из них пострадали, медицинская помощь им была оказана без госпитализации.

Очередной удар врага, направленный против мирных жителей и гражданского судоходства,

– отметил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Напомним, что накануне вечером Россия совершила атаку на Одессу ракетами. Погибли 2 человека – 61-летняя женщина и 70-летний мужчина.

Погибшая женщина во время атаки гуляла в парке с детьми. Несовершеннолетние остались живы.

Еще 10 человек получили травмы. Среди пострадавших – 9-летний и 13-летний мальчики, три женщины в возрасте от 22 до 41 года, четверо мужчин в возрасте от 19 до 60 лет.