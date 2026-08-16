Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Как отработала ПВО?

Для ударов враг применил противокорабельные ракеты Оникс, баллистические ракеты Искандер-М, С-400 и KN-23, управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 106 ударных беспилотников.

Среди дронов были "Шахеды", в том числе реактивные, "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия". Запуски производились с территории России и временно оккупированных территорий.

Основными направлениями удара стали Киевщина, Полтавщина и Днепропетровщина. В частности, под атакой оказались Киев, Кременчуг и Кривой Рог.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 88 целей. Среди них – три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 85 беспилотников разных типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 13 локациях. Еще на трех местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.