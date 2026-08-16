Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Для ударів ворог застосував протикорабельні ракети "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та KN-23, керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 106 ударних безпілотників.

Серед дронів були "Шахеди", зокрема реактивні, "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих територій.

Основними напрямками удару стали Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Зокрема, під атакою опинилися Київ, Кременчук та Кривий Ріг.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– йдеться в повідомленні.

За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО збила або подавила 88 цілей. Серед них – три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 85 безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Ще на трьох місцях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.