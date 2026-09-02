Россияне нанесли удар по университету в Киеве во время занятий
Россия целый день терроризирует Киев обстрелами. К сожалению, известно о повреждениях, в том числе оккупанты ударили по университету в Киеве во время занятий.
Об этом сообщил президент Зеленский.
Что известно об обстреле
Россияне провели атаку на учебное заведение прямо во время занятий.
Всего там находилось 160 студентов. К счастью, никто не пострадал.
Сегодня российские "Шахеды" нанесли удар по одному из университетов в Киеве – прямо во время занятий. К счастью, студенты находились в укрытии,
– написал Зеленский.
Кроме того, ночью россияне обстреливали Одессу. Повреждены жилой дом и городская инфраструктура.
5 человек ранены, среди них – ребенок.
В Херсоне россияне нанесли удар по зданию спасателей и полиции.
А из-за попадания в Харьковской области без света остались тысячи людей, есть раненые.
К сожалению, реакция мирового сообщества и наиболее влиятельных лидеров на эту очередную эскалацию ударов со стороны России недостаточна. Когда в Европе российско-иранские "Шахеды" устраивают такой круглосуточный террор, это не может оставаться проблемой только одной нашей страны. Каждый такой удар по украинцам, каждое такое применение "Шахедов" и других средств поражения по нашим городам и селам – это фактически отработка Россией тактики, которую они готовят и для других стран, и для других народов. Сейчас нужно действовать. Зло нужно останавливать тогда, когда оно проявило себя,
– отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что необходимы абсолютно четкие и решительные шаги для оказания давления на Россию в связи с этим и для помощи Украине. А это – ПВО для Украины, санкции против России и значительная активизация оборонного производства,
К слову, в ISW отметили, что оккупанты перешли к новой тактике непрерывных ударов по Украине, нанося удары беспилотниками как днем, так и ночью.
Главная цель – нанести максимальный ущерб гражданскому населению и истощить украинскую ПВО.