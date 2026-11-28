Российские войска провели атаку на склад с зерном в Одесской области. В результате удара была повреждена крыша здания и уничтожена большая часть урожая, однако люди не пострадали.

Как сообщил Олег Кипер, председатель Одесской ОГА.

Что известно о последствиях удара по зерновому складу?

Российская атака повредила крышу складского здания, где хранилось зерно. Большая часть урожая уничтожена.

В ОГА не уточнили, сколько именно зерна было на складе и каков общий ущерб от удара.

О каких еще атаках на пищевую промышленность известно?

В Министерстве обороны Украины ранее сообщали, что с начала 2023 года российская армия не менее 62 раз атаковала пищевые предприятия, продовольственные склады и логистические центры. Это почти вдвое больше, чем за все предыдущие годы полномасштабной войны вместе взятые.

Среди недавних целей российских войск были завод "Олейна" в Днепре, производство компании "Королевский вкус" в Кировоградской области и фермерские склады в Одесской области, где хранилось почти 1,5 тысячи тонн пшеницы.



Еще в начале ноября в ГУР предупреждали, что Россия готовит новые удары по украинской пищевой промышленности. Среди потенциальных целей называли элеваторы, складские комплексы, маслоэкстракционные заводы, молокозаводы, мясокомбинаты и большие птицефабрики.