Повреждены локомотивы: россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине

Россия продолжает терроризировать мирное население. Вечером 3 июля страна-агрессор нанесла удар по локомотивам.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба.

Что известно о российском ударе?

Сегодня вечером Россия в очередной раз провела атаку на железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.



Самое главное – удалось спасти локомотивные бригады. Во время угрозы со стороны дронов работники находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших,

– заявил Кулеба.