3 июля, 22:35
Обновлено - 22:45, 3 июля
Повреждены локомотивы: россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине
Россия продолжает терроризировать мирное население. Вечером 3 июля страна-агрессор нанесла удар по локомотивам.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба.
Что известно о российском ударе?
Сегодня вечером Россия в очередной раз провела атаку на железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.
Самое главное – удалось спасти локомотивные бригады. Во время угрозы со стороны дронов работники находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших,
– заявил Кулеба.