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24 Канал Новости Украины Россияне нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области
3 июля, 22:35
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Обновлено - 22:45, 3 июля

Повреждены локомотивы: россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине

Даниил Жоров

Россия продолжает терроризировать мирное население. Вечером 3 июля страна-агрессор нанесла удар по локомотивам.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба.

Что известно о российском ударе?

Сегодня вечером Россия в очередной раз провела атаку на железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.
 

Самое главное – удалось спасти локомотивные бригады. Во время угрозы со стороны дронов работники находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших, 
– заявил Кулеба.

 

 

 