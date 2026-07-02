О последствиях обстрела сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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Что известно об атаке?

По его словам, российский удар пришелся на Богиновскую общину, в результате чего пострадала целая семья. Погибшей оказалась 7-летняя девочка.

Еще одного ребенка – 11-летнюю девочку – госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Также медицинскую помощь оказывают трем взрослым. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, ночью 2 июля российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область ударными беспилотниками. По информации областной военной администрации, силы противовоздушной обороны сбили 21 вражеский беспилотник.

В то же время в результате ночных атак ранения получили двое мужчин в возрасте 49 и 59 лет в Днепровском районе. Под российскими ударами также оказались Никопольский, Синельниковский и Павлоградский районы области.

Какие еще города пострадали в результате российской атаки?

В ночь на 2 июля Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на Киев, применив десятки ударных беспилотников, а также крылатые и баллистические ракеты. Тревога в столице прозвучала около 20:00, после чего Воздушные силы неоднократно предупреждали о новых группах воздушных целей.

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, во время атаки оккупанты выпустили рекордные 28 баллистических ракет. В результате российского удара погибли по меньшей мере 13 человек, а число пострадавших возросло до 86.

В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция, под завалами ищут 15-летнюю девушку и ее семью. В столичных больницах находятся трое детей, среди которых годовалый мальчик, которому проводят операцию, пятилетняя девочка и 16-летняя девушка.

Всего в Киеве повреждено более 20 жилых домов, а спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки на 15 объектах. Взрывная волна также повредила здания Киевского зоопарка, где пострадали черепахи и крокодил, а также исторический дом на бульваре Шевченко, построенный архитектором Иосифом Зекцнером.

Из-за масштабности обстрела ночью в столичном метро укрывались более 52,5 тысячи человек, из которых почти 4,5 тысячи – дети, что стало рекордным показателем за последние годы.

В связи с большим количеством жертв мэр Киева Виталий Кличко объявил 3 июля Днем траура, а в городе будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия.