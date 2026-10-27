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24 Канал Главные новости Россияне нанесли удар по жилому дому в Харькове: есть пострадавшие
27 октября, 23:04
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Обновлено - 23:51, 27 октября

Россияне ударили по жилому дому в Харькове: среди пострадавших – 4-летний мальчик

Татьяна Бабич

Вечером 27 октября российские войска обстреляли Харьков. Удар был зафиксирован в Основянском районе города.

По предварительным данным, есть пострадавшие. О последствиях атаки сообщают местные власти.

Что известно об атаке на Харьков? 

Олег Синегубов отметил, что враг ударил дроном. Под прицелом оказался многоквартирный жилой дом. 

По имеющейся информации, в нем есть заблокированные люди, 
– написал Терехов. 

Он добавил, что есть предварительная информация о пострадавших – их количество и состояние уточняются. По состоянию на 23:10 известно о двух пострадавших, в том числе 4-летний мальчик.

Впоследствии количество пострадавших выросло до 4 человек.

Обратите внимание, что воздушный террор продолжается почти непрерывно. О движении вражеских ударных дронов читайте в хронологии 24 канала. 

Какие еще города находились под ударом? 

Напомним, ранее мы писали об обстреле Днепра – там на объекте критической инфраструктуры вспыхнул пожар. Известно о 3 пострадавших. 

Ночью россияне избивали по Киеву – в городе поврежден Южный мост. Также произошел прилет по территории вузов. Россияне атаковали и западные регионы Украины.

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Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе Обстрелы Харькова