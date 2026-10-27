Россияне ударили по жилому дому в Харькове: среди пострадавших – 4-летний мальчик

Вечером 27 октября российские войска обстреляли Харьков. Удар был зафиксирован в Основянском районе города.

По предварительным данным, есть пострадавшие. О последствиях атаки сообщают местные власти.

Что известно об атаке на Харьков?

Олег Синегубов отметил, что враг ударил дроном. Под прицелом оказался многоквартирный жилой дом.

По имеющейся информации, в нем есть заблокированные люди,

– написал Терехов.

Он добавил, что есть предварительная информация о пострадавших – их количество и состояние уточняются. По состоянию на 23:10 известно о двух пострадавших, в том числе 4-летний мальчик.

Впоследствии количество пострадавших выросло до 4 человек.

Обратите внимание, что воздушный террор продолжается почти непрерывно. О движении вражеских ударных дронов читайте в хронологии 24 канала.

Какие еще города находились под ударом?

Напомним, ранее мы писали об обстреле Днепра – там на объекте критической инфраструктуры вспыхнул пожар. Известно о 3 пострадавших.

Ночью россияне избивали по Киеву – в городе поврежден Южный мост. Также произошел прилет по территории вузов. Россияне атаковали и западные регионы Украины.