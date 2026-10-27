Росіяни вдарили по житловому будинку в Харкові: є постраждалі

Атака на Харків
Увечері 27 жовтня російські війська обстріляли Харків. Удар зафіксовано в Основ'янському районі міста.
Попередньо, є постраждалі. Про наслідки атаки повідомляє місцева влада.
Що відомо про атаку на Харків?
Олег Синєгубов зазначив, що ворог вдарив дроном. Під прицілом опинився багатоквартирний житловий будинок.
За наявною інформацією, у ньому є заблоковані люди
Він додав, що є попередня інформація про постраждалих – їхня кількість і стан уточнюються.
Зверніть увагу, що повітряний терор триває майже безперервно. Про рух ворожих ударних дронів читайте в хронології 24 Каналу.
Які ще міста були під ударом?
Нагадаємо, раніше ми писали про обстріл Дніпра – там на об'єкті критичної інфраструктури спалахнула пожежа. Відомо про 3 постраждалих.
Уночі росіяни били по Києву – у місті пошкоджений Південний міст. Також стався приліт по території ВНЗ. Росіяни атакували й західні регіони України.
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