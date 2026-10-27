Ворог атакував Дніпро: спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

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Що відомо про удар по Дніпру?

Передусім зазначимо, що Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів у напрямку міста.

Було відомо про пошкодження стадіону одного з ліцеїв міста. Про гучні вибухи в Дніпрі повідомляли о 16:00 – тоді працювали сили ППО.

Близько 17:04 з'явилася інформація про пошкодження об'єкта критичної інфраструктури. Там спалахнула пожежа.

Дістала поранень одна людина– уточнив Ганжа.

Зверніть увагу, що повітряний терор триває майже безперервно. Про рух ворожих БпЛА читайте в хронології 24 Каналу.

Де ще гриміли вибухи?

Уночі російські війська атакували захід України реактивними безпілотниками. Вибухи пролунали в Новодністровську Чернівецької області та Сарнах на Рівненщині.

Під ударом був і Київ. Обстріл спричинив пошкодження Південного мосту, а також ворожі ракети поцілили по території вищого навчального закладу в столиці.