Россияне нанесли удар с помощью дронов по автостоянке в Запорожье: есть раненые, вспыхнул пожар

В понедельник, 7 сентября, Россия совершила атаку на Запорожье. Есть сообщения о раненых.

Целью врага вновь стала гражданская инфраструктура. Об этом сообщил экс-глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Каковы последствия обстрела?

Россия нанесла удар БПЛА по автостоянке. В городе вспыхнул пожар.

Федоров отметил, что ранения получили 2 человека. Также страна-агрессор повредила автомобили.

Напомним, что Россия также нанесла удар по Запорожью вечером 5 сентября. Тогда в результате удара были повреждены жилые дома и нежилое помещение. Тогда сообщалось о 6 раненых.