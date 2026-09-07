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7 сентября, 10:43
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Обновлено - 11:21, 7 сентября

Россияне нанесли удар с помощью дронов по автостоянке в Запорожье: есть раненые, вспыхнул пожар

Даниил Жоров

В понедельник, 7 сентября, Россия совершила атаку на Запорожье. Есть сообщения о раненых.

Целью врага вновь стала гражданская инфраструктура. Об этом сообщил экс-глава Запорожской ОГА Иван Федоров

Каковы последствия обстрела? 

Россия нанесла удар БПЛА по автостоянке. В городе вспыхнул пожар. 

Федоров отметил, что ранения получили 2 человека. Также страна-агрессор повредила автомобили. 

Напомним, что Россия также нанесла удар по Запорожью вечером 5 сентября. Тогда в результате удара были повреждены жилые дома и нежилое помещение. Тогда сообщалось о 6 раненых.

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