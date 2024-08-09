Россияне ударили по школе в Харькове

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом оказался Харьков.

Россия 9 августа снова атаковала Харьков. Последствия удара пока уточняются.

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Россия ударила по пригороду

Враг в очередной раз ударил по Харькову. Предварительно, удар пришелся по близкому пригороду.

Председатель Харьковской ОВА и мэр города подтвердили, что Харьков находится под вражеским обстрелом.

Оккупанты наносят удары!

– написал Олег Синегубов.

Позже уточнили, что враг ударил по одному из учебных заведений в черте города.

Ранее Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб по Харьковской области. Местные власти отмечают, что враг может повторить пуски.

Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.