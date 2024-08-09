Росія 9 серпня знову атакувала Харків. Наслідки удару поки уточнюються.

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Росія вдарила по передмістю

Ворог вкотре вдарив по Харкову. Попередньо, удар прийшовся по близькому передмістю.

Голова Харківської ОВА та мер міста підтвердили, що Харків перебуває під ворожим обстрілом.

Окупанти завдають ударів!

– написав Олег Синєгубов.

Пізніше уточнили, що ворог вдарив по одному із закладів освіти в межах міста.

Раніше Повітряні сили сповіщали про пуски керованих авіаційних бомб по Харківській області. Місцева влада наголошує, що ворог може повторити пуски.

Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.