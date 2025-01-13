Россия применила на Харьковщине дроны, имитировавшие наступление оккупантов, – спецназовец ГУР

Российские войска на Харьковщине применяли десятки роботизированных систем, в частности беспилотники с пулеметами. Это довольно новая тактика, которая вводила военных ВСУ в заблуждение во время боевых действий.

Об этом 24 Каналу рассказал спецназовец подразделения "Артан" ГУР с позывным "Артист", отметив, что столько дронов, как на операции в Часовом Яру он не видел за всю войну. Однако соотношение беспилотников у обеих сторон было почти одинаковым.

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Новый метод применения дронов

Спецназовец подчеркнул, что россияне на Харьковщине использовали дроны с голограммой. Такого, по его словам, он еще не видел.

Они создавали проекцию солдат, которые якобы движутся на тебя. Это делали для того, чтобы уставшие бойцы (ВСУ – 24 Канал) путали их с живой силой противника и открывали огонь. На этот звук наводилась артиллерия или те же самые дроны,

– сказал он.

Тактика ВСУ на Харьковщине

Силы обороны же делали дронами разведку боем. Выявляли передний край противника в некоторых местах. Затем, если пробить оборону было невозможно, там работала артиллерия ВСУ, минометы и беспилотники.

Интересно! Сергей Бескрестнов, эксперт по связи, рассказал, что дроны с оптоволокном, которые используют российские оккупанты и Вооруженные Силы Украины, создают серьезные вызовы, поскольку на них не действуют средства РЭБ. Это позволяет им работать даже в сложных условиях, например в глубоком лесу. В ВСУ пока продолжаются поиски решений для эффективного противодействия таким угрозам.

Боец с позывным "Артист" также заметил, когда ВСУ выбивали передний край россиян и уничтожали их укрепления, то там уже начинала работала украинская пехота.

Была еще немного другая тактика – тихий подход, максимальное сближение с противником. Мы делали так, чтобы враг до последнего не мог выяснить, где наш передний край и где мы находимся,

– добавил спецназовец ГУР.