Это усложняет нам оборону, – офицер бригады "Рубеж" описал угрожающую тактику россиян

Российские оккупанты продолжают свое давление на фронте. Ситуация на линии обороны достаточно напряженная, враг продолжает накапливать силы и ищет новые способы, чтобы быстрее продвигаться.

На участке, где оборону держит бригада "Рубеж", противник собирает ресурсы. Как рассказал 24 Каналу офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, скорее всего, оккупанты вскоре начнут наступать на их позиции с техникой и мотоциклами.

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Что усложняет оборону для ВСУ

Не так давно враг начал менять тактику штурмовых действий. Оккупанты используют мотоциклы, на каждом из них есть минимум по 2 пехотинца.

Это действительно усложняет нам оборону. Потому что если, например, едет техника с 10 оккупантами, то попасть в них FPV-дроном и уничтожить одновременно и технику, и большое количество личного состава – значительно проще. Попасть по 10 – 20 подвижных целях, таких как мотоциклы – труднее,

– рассказал Андрей Отченаш.

Оккупанты пытаются максимально быстро дойти до линии, на которой они планировали проводить штурмовые действия. Соответственно, это увеличивает количество использования FPV-дронов, артиллерийских снарядов. Ведь речь идет о подвижной цели, которая придерживается дистанции.

Итак, меняются типы штурмов, соответственно украинским военным приходится классифицировать это и находить новые методы обороны.

Почему новая тактика врага такая угрожающая

Новые виды атак на мотоциклах достаточно угрожающие, хотя с точки зрения огневого контакта они не имеют такой опасности, как, например, танки или БМП, БТР, Однако если есть грамотное использование FPV-дронов противника и штурмовых действиях на мотоциклах – это действительно большое осложнение для ВСУ.

Благодаря FPV они хотят "потушить" наши огневые средства, максимально их придавить своим огнем, а мотоциклисты в это время пытаются быстро добраться до линии, на которой планировать штурмовать,

– подчеркнул офицер бригады "Рубеж" НГУ.

Но в этой тактике есть недостатки для самих россиян. Например, на фронте не асфальтная дорога, поэтому из 20 россиян по меньшей мере 2 – 3 упадут с мотоциклов и не доедут. К тому же осколочные боеприпасы поражают достаточно хорошо. А украинские пилоты дронов не дают противнику продвигаться.

Даже, если противнику удается заехать в какую-то посадку, его все равно уничтожают непосредственно в ней,

– подчеркнул офицер.

Но это показывает самую опасную тенденцию – штурмовые группы на мотоциклах. Их трудно подловить на подступах. А когда они приближаются, то на группу из 20 – 30 мотоциклов нужно использовать не менее 60 – 70 дронов. Поразить все цели не всегда удается.

Бригада собирает на дроны

Благодаря помощи украинцев, военные могут уничтожать противника, а также уберечь себя. Важным средством на фронте стали дроны на оптоволокне, которыми уничтожают врага в его тылах. Благодаря условной нити такой дрон может залетать вглубь на 5 – 15 километров.

Важно! Приобщиться к помощи нашим воинам может каждый. Поддерживайте сбор бригады "Рубеж" по ссылке!

Используя дрон на оптоволокне можно уничтожить серьезные средства врага, такие как РЭБ. Поэтому помощь неравнодушных украинцев является очень ценной и нужной для наших воинов.