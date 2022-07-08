россияне наступают на Верхнекаменское и имеют частичный успех

8 июля 2022 , 07:06
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Источник:

Генштаб ВСУ

На Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. российские оккупанты продвигаются в направлении Верхнекаменского, что в Донецкой области.

Оккупационное войско еще раз нанесло авиационный удар возле Вершины и по Углегорской ТЭС. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о ситуации на фронте по состоянию на 6 часов утра 8 июля.

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Обстрелы и наступления: что происходит на фронте

На Славянском направлении россияне били из артиллерии по Волобуевке, Гусаровке, Мазановке, Долине, Червоному, Богородичному, Адамовке и других населенных пунктах. Возле Богородичного оккупанты снова попытались пойти в наступление, но на этот раз им тоже ничего не удалось. Противник понес потери и был вынужден отойти.

Из ствольной и реактивной артиллерии вражеские войска обстреливали населенные пункты на Краматорском направлении. Под удар попали районы Северска, Григоровки, Белогоровки, Золотаревки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звановки и Раздолевки.

По населенным пунктам Бахмутского направления россияне били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Сейчас враг наступает в направлении Веселой Долины и Спорного. Ожесточенные бои продолжаются.

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Автор: Софія Мінджоса