Окупаційне військо вкотре завдало авіаційного удару біля Вершини та по Вуглегірській ТЕС. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України про ситуацію на фронті станом на 6 годину ранку 8 липня.

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Обстріли та наступи: що відбувається на фронті

На Слов'янському напрямку росіяни гатили з артилерії по Волобуївці, Гусарівці, Мазанівці, Долині, Червоному, Богородичному, Адамівці та інших населених пунктах. Біля Богородичного окупанти знову спробували піти у наступ, але цього разу їм також нічого не вдалося. Противник зазнав втрат і був змушений відійти.

Зі ствольної та реактивної артилерії вороже військо обстрілювало населені пункти на Краматорському напрямку. Під удар потрапили райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам'янського, Званівки та Роздолівки.

По населених пунктах Бахмутського напрямку росіяни гатили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зараз ворог наступає в напрямку Веселої Долини та Спірного. Запеклі бої тривають.

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У білорусі вкотре продовжили терміни військових навчань. Цього разу – до 16 липня.

В окупованих з 2014 року Донецьку та Шахтарську вночі на 8 липня пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили про пожежі на складах боєприпасів, там нібито були "прильоти". У ЗСУ цю інформацію не коментували, то ж не відомо, чи це наші військові влучили по ворожому складу, чи провокація від росіян.

У Чорному морі дислокуються російські ракетні носії, які загалом мають 40 смертоносних снарядів типу "Калібр". Усі вони націлені на Україну.

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