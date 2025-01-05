Бойцы "Азова" отбили налет россиян на квадроциклах на фронте: мощное видео

Бойцы 12 бригады специального назначения "Азов" отбили очередную атаку оккупантов на фронте. На этот раз враг пытался осуществить штурм позиций защитников на квадроциклах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение бригады "Азов" в их телеграм-канале.

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Как азовцы отбили штурм врага на квадроциклах

В 12 бригаде спецназначения рассказали, что группа вражеских штурмовиков планировала вскочить на позиции Сил обороны на квадроциклах. Однако дерзкий налет был остановлен еще на подъезде к окопам защитников.

После уничтожения легковой техники, операторы ударных дронов 12 бригады специального назначения "Азов" взялись за планомерную ликвидацию вражеской пехоты, которая рассредоточилась по местности,

– отметили военные.

Свою работу защитники также зафиксировали на видео с разведывательных и ударных БПЛА. На кадрах можно увидеть, как вражеская техника и личный состав испытывали поражения в результате удачных и скоординированных действий азовцев.

Азовцы отбили наступление россиян на квадроциклах / Видео "Азова"

Как результат, уничтожена легковая техника россиян, а также много вражеских "двухсотых" и "трехсотых".