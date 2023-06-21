Россияне наступали в направлении освобожденных Пятихаток: Генштаб рассказал о провале врага

Наши военные продолжают освобождать родную землю от оккупантов. Накануне выбить врага удалось из Пятихаток. Впрочем, уже наблюдается его попытка наступать на этом направлении.

По данным Генштаба ВСУ, в Запорожском и Херсонском направлении оккупанты продолжают обороняться. В то же время фиксируются попытки наступать. В частности, в направлении Пятихаток.

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Наступление не принесло успеха

В вечерней сводке заметили, что российские захватчики вели наступательные действия в направлении Пятихаток, что на Запорожье. Они результатов противнику не принесли.

Об освобождении Пятихаток от оккупантов стало известно 19 июня. То, что в этом населенном пункте больше нет врага, оказывает положительное влияние на продвижение ВСУ. Это позволяет нашим военным расширить плацдарм, а также начать движение к Васильевке.

Вернемся к сводке. По имеющимся данным, оккупанты нанесли авиаудары по району Преображенки Донецкой области. Из артиллерии враги открывали огонь по следующим населенным пунктам:

Новотщеватое, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожево, Зеленое Поле, Темировка, Новополь, Бурлацкое Донецкой области;

Левадное, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области;

Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Приднепровское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис Херсон

а также Очаков Николаевской области.

В Минобороны рассказали об ожесточенных боях

Заместитель министра обороны Алексея Резникова Анна Маляр рассказала, где сейчас идут ожесточенные бои на фронте. По ее словам, наступательные действия наши военные продолжают вести на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Кроме того, частичного успеха наши защитники достигли за минувшие сутки.

Если говорить об особо тяжелых боях, то они идут на Лиманском направлении в районах Ямполевки, а также Серебрянского лесничества, что в Донецкой области. Наступательные действия с частичным успехом наши военные вели в направлении Белогоровка – Шипиловка. Защитники сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.