За даними Генштабу ЗСУ, на Запорізькому та Херсонському напрямку окупанти продовжують оборонятися. Водночас фіксуються також спроби наступати. Зокрема, у напрямку П'ятихаток.

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Наступ не приніс успіху

У вечірньому зведенні зауважили, що російські загарбники вели наступальні дії у напрямку П'ятихаток, що на Запоріжжі. Вони результатів ворогові не принесли.

Варте уваги! Про звільнення П'ятихаток від окупантів стало відомо 19 червня. Те, що в цьому населеному пункті більше немає ворога, позитивно впливає на просування ЗСУ. Це дозволяє нашим військовим розширити плацдарм, а також розпочати рух у напрямку Василівки.

Повернімося до зведення. За наявними даними, окупанти завдали авіаударів по району Преображенки на Донеччині. З артилерії вороги відкривали вогонь по таких населених пунктах:

Новоочеретувате, Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка, Новопіль, Бурлацьке Донецької області;

Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області;

Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області,

а також Очаків Миколаївської області.

У Міноборони розповіли про запеклі бої

Заступниця міністра оборони Олексія Резнікова Ганна Маляр розповіла, де зараз точаться запеклі бої на фронті. За її словами, наступальні дії наші військові продовжують вести на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Крім того, часткового успіху наші захисники досягнули за минулу добу.

Якщо говорити про особливо важкі бої, то вони точаться на Лиманському напрямку у районах Ямполівки, а також Серебрянського лісництва, що на Донеччині. Наступальні дії з частковим успіхом наші військові вели на напрямку Білогорівка – Шипилівка. Захисники наразі закріплюються на рубежах, які досягнули.