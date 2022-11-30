Оккупанты назначили нового "директора" Запорожской АЭС Юрия Черничука

Россияне, захватившие Запорожскую АЭС, решили назначить на станции своего "директора". Сотрудничать с оккупантами согласился Юрий Черничук.

О так называемом назначении сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Его заявление процитировали российские СМИ, пишет 24 канал .

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До полномасштабной войны Черничук работал заместителем главного инженера по модернизации и управлению ресурсом ЗАЭС.

Россияне похитили настоящего директора Запорожской АЭС

30 сентября российские военные похитили настоящего директора станции Игоря Мурашова. Его остановили, когда он ехал на автомобиле от ЗАЭС до Энергодара. Россияне завязали глаза Мурашову и увезли в неизвестном направлении.

3 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что гендиректора ЗАЭС освободили и он находится со своей семьей.

По факту похищения человека правоохранители открыли уголовное производство. Расследование проводятся сотрудниками СБУ в Запорожской области.

Последние новости из захваченной ЗАЭС

Недавно в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты могут готовиться покинуть территорию Запорожской атомной электростанции.

В Кремле сразу же поспешили заявить, что этого "никогда не будет". Хотя именно в российских СМИ стало появляться все больше публикаций о том, что оккупанты могут уйти из ЗАЭС.

Политтехнолог Тарас Семенюк считает, что россияне могут выйти с территории АЭС тогда, когда Запад введет санкции против "Росатома".

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