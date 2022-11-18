В России не дали гражданство "миссис Крым", потому что она пела "Ой, у лузі червона калина"

Жительница оккупированного Крыма Ольга Валеева подалась на российское гражданство, однако не смогла его получить. Женщине отказали из-за того, что раньше она опубликовала в инстаграме видео, где поет песню "Ой, у лузі червона калина".

Отказ в выдаче гражданства государства-агрессора Валеевой дало российское министерство внутренних дел. Об этом сообщили оккупационные СМИ Крыма, пишет 24 канал.

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"Миссис Крым" без российского паспорта

Валеева известна в Крыму тем, что стала "миссис Крым – 2022". Заявку на получение российского паспорта она подала в августе. В октябре женщина стала еще более популярной – она опубликовала видео, где сидит на балконе и вместе с подругой поет украинскую националистическую песню "Ой, у лузі червона калина". Россияне моментально набросились на Валееву с хейтом. Потом за дело взялись и российские силовики.

Оккупанты решили привлечь женщин к ответственности. Одну из них приговорили к 10 дням ареста, а другую заставили заплатить 40 тысяч рублей штрафа. Мол, они виноваты в том, что "публично дискредитировали русскую армию", а также осуществляли "пропаганду нацистской символики".

Именно из-за судимости россияне и не дали Валеевой гражданство.

Кстати, после скандала женщина извинялась. Мол, она не знала, что песня запрещена, ведь сама украинка и просто спела давно знакомую украинскую песню.

У россиян в Крыму "подгорает" из-за "Ой, у лузі червона калина"

Оккупанты в Крыму решили устроить настоящую охоту на людей, которые поют украинскую песню. В сентябре они устроили "проверки" гостям, которые на свадьбе пели "Ой, у лузі червона калина". А еще в августе оккупанты задержали мужчину, который пел эту песню. В общей сложности было уже десятки таких инцидентов.

В начале октября россияне предложили признать "Ой, у лузі червона калина" экстремистской песней. Мол, пора.

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