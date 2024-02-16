Таким образом жители страны-оккупантки не хотят менять действующую власть. В разговоре с 24 Каналом председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова объяснила, что на самом деле они поддерживают.

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За что голосуют россияне

У россиян нет запроса на смену власти, сказала Ольга Романова. Они до конца не осознают, что сейчас происходит война. Для них это так называемая "сво", о которой им рассказывает Путин и они его благодарят за это.

"С выборами то же самое – чтобы не было хуже", – объяснила она.

На генетическом уровне у россиян заложен момент: смена власти приводит к чему-то плохому. Для них привычное зло – лучше.

"Рабам не нужна свобода. Ее на хлеб не намажешь, на рынок не отнесешь. Поэтому нет запроса на смену власти", – добавила Романова.

И за это активно будут продолжать агитировать российские действующие пропагандисты. Они сделают врагами народа всех тех, кто может хотя бы подумать что-то против диктатора.

"Россияне хотят перемирия, но поддерживают войну. Отсюда поддержка Путина, потому что он ее начал. А в России опасно не поддерживать Путина. Пропагандист Соловьев предлагает причислить к врагам народа тех, кто не ставил подписи за Путина", – рассказала глава благотворительного фонда.

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