Перестрелка произошла на улице Плющиха – то есть недалеко от центра города. Причиной стала авария двух автомобилей.
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Детали стрельбы
В центре Москвы вечером 14 февраля произошла перестрелка между охраной дочери "почетного президента Федерации бокса ДНР" Армена Саркисяна – Эмилии и бойцом ММА Расулом Очаевым. Отмечается, что первым начал стрелять именно Очаев.
Российские паблики пишут, что причиной конфликта стало ДТП – они оформляли аварию, но возникла перепалка. Отмечается, что Эмилия Саркисян попросила отца "помочь ей", и на место приехали его вооруженные охранники. После этого началась перестрелка. Отмечается, что российские силовики быстро задержали нарушителей. Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".
Место перестрелки охраны и бойца ММА в Москве / российские СМИ
По предварительным данным известно о трех пострадавших. Сейчас боец ММА Очаев находится в больнице с ранениями. В его бедре застряла пуля. Кроме этого в медучреждение попали двое охранников Саркисяна.
Беззаконие на оккупированных территориях
- В начале полномасштабного вторжения в Мелитополе оккупанты поиздевались над протестантской церковью "Новое поколение". Россияне приступили к штурму церкви, разбив кувалдой стеклянные двери. Кроме этого верующие были подвергнуты жестоким обыскам.
- Захватчики решили растянуть "выборы" президента России на временно оккупированных территориях Украины на 3 недели. Оккупанты в сопровождении Росгвардии будут ходить в дома украинцев, чтобы заставить их голосовать. Они хотят промыть мозги гражданам Украины.
- Журналисты Financial Times опубликовали расследование, которое разоблачает схемы, по которым российские бизнесмены обогащаются на "восстановлении" Мариуполя. Они игнорируют все правила строительства, оставляя мариупольцев жить в руинах. Зато оккупанты получают миллионы.