Перестрелка произошла на улице Плющиха – то есть недалеко от центра города. Причиной стала авария двух автомобилей.

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Детали стрельбы

В центре Москвы вечером 14 февраля произошла перестрелка между охраной дочери "почетного президента Федерации бокса ДНР" Армена Саркисяна – Эмилии и бойцом ММА Расулом Очаевым. Отмечается, что первым начал стрелять именно Очаев.

Российские паблики пишут, что причиной конфликта стало ДТП – они оформляли аварию, но возникла перепалка. Отмечается, что Эмилия Саркисян попросила отца "помочь ей", и на место приехали его вооруженные охранники. После этого началась перестрелка. Отмечается, что российские силовики быстро задержали нарушителей. Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

Место перестрелки охраны и бойца ММА в Москве / российские СМИ

Справка! Армен "Горловский" Саркисян известен как криминальный авторитет из круга донецкой мафии времен Януковича. Он был назначен "смотрящим" за тюрьмами на временно оккупированных территориях Украины.

По предварительным данным известно о трех пострадавших. Сейчас боец ММА Очаев находится в больнице с ранениями. В его бедре застряла пуля. Кроме этого в медучреждение попали двое охранников Саркисяна.

Беззаконие на оккупированных территориях