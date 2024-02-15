Перестрілка сталася на вулиці Плющиха – тобто недалеко від центру міста. Причиною стала аварія двох автомобілів.
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Деталі стрілянини
У центрі Москви ввечері 14 лютого сталася перестрілка між охороною доньки "почесного президента Федерації боксу ДНР" Армена Саркісяна – Емілії та бійцем ММА Расулом Очаєвим. Зазначається, що першим почав стріляти саме Очаєв.
Російські пабліки пишуть, що причиною конфлікту стала ДТП – вони оформлювали аварію, але виникла перепалка. Зазначається, що Емілія Саркісян попросила батька "допомогти їй", і на місце приїхали його озброєні охоронці. Після цього почалася перестрілка. Зазначається, що російські силовики швидко затримали порушників. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".
Місце перестрілки охорони та бійця ММА у Москві / російські ЗМІ
За попередніми даними відомо про трьох постраждалих. Наразі боєці ММА Очаєв перебуває у лікарні з пораненнями. У його стегні застрягла куля. Окрім цього, у медзаклад потрапили двоє охоронців Саркісяна.
Беззаконня на окупованих територіях
- На початку повномасштабного вторгнення у Мелітополі окупанти познущались з протестантської церкви "Нове покоління". Росіяни взялися до штурму церкви, розбивши кувалдою скляні двері. Окрім цього віряни були піддані жорстоким обшукам.
- Загарбники вирішили розтягнути "вибори" президента Росії на тимчасово окупованих територіях України на 3 тижні. Окупанти у супроводі Росгвардії ходитимуть до домівок українців, щоб змусити їх голосувати. Вони хочуть промити мізки громадянам України.
- Журналісти Financial Times опублікували розслідування, яке викриває схеми, за якими російські бізнесмени збагачуються на "відновленні" Маріуполя. Вони ігнорують всі правила будівництва, лишаючи маріупольців жити у руїнах. Натомість окупанти отримують мільйони.