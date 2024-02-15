Перестрілка сталася на вулиці Плющиха – тобто недалеко від центру міста. Причиною стала аварія двох автомобілів.

Дивіться також Почнуться певні процеси в Росії: Кремль має 3 причини для паузи у війні

Деталі стрілянини

У центрі Москви ввечері 14 лютого сталася перестрілка між охороною доньки "почесного президента Федерації боксу ДНР" Армена Саркісяна – Емілії та бійцем ММА Расулом Очаєвим. Зазначається, що першим почав стріляти саме Очаєв.

Російські пабліки пишуть, що причиною конфлікту стала ДТП – вони оформлювали аварію, але виникла перепалка. Зазначається, що Емілія Саркісян попросила батька "допомогти їй", і на місце приїхали його озброєні охоронці. Після цього почалася перестрілка. Зазначається, що російські силовики швидко затримали порушників. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Місце перестрілки охорони та бійця ММА у Москві / російські ЗМІ

Довідка! Армен "Горлівський" Саркісян відомий як кримінальний авторитет із кола донецької мафії часів Януковича. Він був призначений "смотрящим" за в'язницями на тимчасово окупованих територіях України.

За попередніми даними відомо про трьох постраждалих. Наразі боєці ММА Очаєв перебуває у лікарні з пораненнями. У його стегні застрягла куля. Окрім цього, у медзаклад потрапили двоє охоронців Саркісяна.

Беззаконня на окупованих територіях