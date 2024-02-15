По информации западных СМИ, Путин посылал сигналы США о начале переговоров на определенных условиях. Однако Вашингтон ему отказал. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что на самом деле Россия не хочет переговоров. Кремль стремится не проиграть войну и одновременно хочет оставить себе оккупированные территории.

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Стремятся перестроить систему

Путин ищет любые возможности заморозить войну, ведь ему также нужно решить важные внутренние проблемы.

Россиянам необходимо немножко перестроить свою экономику. Им не хватает ресурса, а также им надо дозакрутить "винтики" в политической системе и перестроить ее с диалоговой на классическую систему лагерного типа, – объяснил советник главы ОПУ.

Еще одна задача Кремля – перестроить альянс, в частности с КНДР. Россия хочет не просто брать снаряды у Северной Кореи, а строить совместные производства.

Кроме того, россияне пытаются проводить информационную работу в странах Европы. Она заключается в запугивании европейцев, а для этого нужно в частности профинансировать ультраправые партии. Они должны продвигать тезисы о том, что якобы мигранты "ножами вырезают граждан Европейского Союза", поэтому европейцам стоит поддерживать именно эти партии.

"Россия не отказывается от войны, они хотят просто на 1 – 2 года перестроить систему. Поэтому пауза им нужна для того, чтобы зафиксировать непроигрыш. Также, чтобы не нести ответственность за военные преступления", – заметил Подоляк.

Война – это очень дорого

Путин продвигает тезисы, что в случае замораживания конфликта, "в пакете" с ним должен быть отменен ордер на его арест, выданный МУС в Гааге, за геноцид украинских детей.

Еще одна составляющая, которая играет важную роль в намерениях России заморозить войну, это – финансы. Они хотят избежать любых выплат за войну – ни Украине, ни другим странам. Также Кремль планирует устроить "внутренние перевороты" и теракты в Украине.

Зачем им это? Потому что все-таки, что бы там ни говорили о ресурсных возможностях России, ее экономика не так хорошо себя чувствует,

– отметил советник главы ОПУ.

Безусловно, россиянам удается частично обходить санкции. Они до сих пор работают на европейские компании на потребительском рынке, имеют доходы от теневой продажи нефти.

"Однако два года войны полномасштабного типа – это очень дорого. У России все больше дефицитов и их нужно как-то переформатировать. А для этого нужна пауза в войне", – отметил Михаил Подоляк.

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