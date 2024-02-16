Таким чином мешканці країни-окупантки не хочуть змінювати діючу владу. У розмові з 24 Каналом голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова пояснила, що насправді вони підтримують.

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За що голосують росіяни

У росіян немає запиту на зміну влади, сказала Ольга Романова. Вони до кінця не усвідомлюють, що наразі відбувається війна. Для них це так звана "сво", про яку їм розказує Путін і вони йому дякують за це.

"З виборами те ж саме – аби не було гірше", – пояснила вона.

На генетичному рівні у росіян закладений момент: зміна влади призводить до чогось поганого. Для них звичне зло – краще.

"Рабам не потрібна свобода. Її на хліб не намажеш, на ринок не віднесеш. Тому немає запиту на зміну влади", – додала Романова.

І за це активно продовжуватимуть агітувати російські діючі пропагандисти. Вони зроблять ворогами народу усіх тих, хто може бодай подумати щось проти диктатора.

"Росіяни хочуть перемир'я, але підтримують війну. Звідси підтримка Путіна, бо він її почав. А в Росії небезпечно не підтримувати Путіна. Пропагандист Соловйов пропонує зарахувати до ворогів народу тих, хто не ставив підписи за Путіна", – розповіла голова благодійного фонду.

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