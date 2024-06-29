Массово отказываются выполнять задачи: в ВСУ раскрыли действия врага на Харьковском направлении

На Харьковском направлении есть вражеские подразделения, которые отказываются от выполнения задач. Очевидно смерти их командиров выбили оккупантов из колеи.

Об этом в эфире Espreso.TV рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, фиксируются многочисленные случаи отказа вражеского личного состава.

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Оккупанты не хотят выполнять задачи

Как пояснил Волошин, из-за гибели среди российских командиров есть вражеские подразделения, которые отказываются выполнять боевые задачи. Среди таких, как выяснилось, оказался и штурмовой отряд 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии оккупационной армии.

Есть информация, что наблюдаются многочисленные случаи отказа вражеского личного состава. В частности из штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии армии России выполнять поставленные задачи отказываются вследствие того, что они потеряли в командном составе несколько человек,

– объяснил он.

Отметим, что за минувшие сутки на Харьковском направлении сейчас произошло 6 атак оккупантов в районе Волчанска. В Генштабе отметили, что 2 из них отражены, боестолкновения в четырех локациях пока продолжаются, но ситуация контролируемая.

Кроме того, известно, что за прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 129 человек живой силы, 40 из них – безвозвратно. Уничтожено три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три единицы спецтехники.

Также повреждены, в частности, один танк, три ББМ, три артиллерийские системы и два автомобиля. Поражено 35 блиндажей врага и уничтожен один склад с боеприпасами.