На бумаге все выглядит хорошо, – военный эксперт назвал главные проблемы российской армии

Западные СМИ предполагают, что у России нет сил, чтобы добиться серьезного успеха во время их так называемого "большого" наступления. И приводят цитату одного из украинских дипломатов, что оккупанты "накопили силы, чтобы захватить один или два небольших города на Донбассе. И это все".

Оккупанты могут сосредоточить на небольшом участке фронта относительно большое количество живой силы. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Но, по его словам, во всю линию фронта им этих войск не хватит. Также эксперт отметил проблемы, мешающие россиянам осуществить "большое" наступление.

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Первая проблема: возникли бытовые сложности

Он подчеркнул, что у оккупнатов возникли проблемы с большим количеством мобилизованных.

Эти проблемы не только военные, но, в частности, бытовые. Выяснилось, что Россия не способна мобилизовать, а по данным нашей разведки, это 326 тысяч человек, обеспечить всем необходимым для того, чтобы они могли хотя бы вести военную службу. Даже не бой,

– заметил майор ВСУ.

Он подчеркнул, что мобилизованным не хватает касок, бронежилетов, всего имущества, в котором нуждается военнослужащий. Также им не хватает тяжелой техники, которой они должны обеспечить армию, согласно их нормативам.

"Выяснилось, что их военная промышленность и ВПК не были готовы к такому количеству мобилизованных и не перестроились на то, чтобы быстро этих людей обеспечить всем необходимым", - сообщил он.

Гетман напомнил, что в состав сухопутных войск России входит 280 тысяч человек. И россияне мобилизовали больше людей, чем все их сухопутные силы.

"И теперь не знают, как их одевать, на какой транспорт их сажать и как им воевать", – добавил он.

Вторая проблема: перевозят, как скот

Военный эксперт сообщил о еще одной проблеме оккупантов – как этих всех мобилизованных перевозить.

"Для того чтобы их довезти до каких-то полигонов, которые они пытаются расширить, нужно большое количество транспорта. С этим тоже проблема, поэтому мобилизованных перевозят в товарных вагонах, как скот", - отметил он.

Третья проблема: не хватает квалифицированного персонала

Майор ВСУ считает, что у россиян не хватает младших командиров.

Чтобы эти люди стали военным подразделением, там должны быть командиры взводов, рот и еще много персонала, который будет обеспечивать деятельность этого вооруженного формирования,

– подчеркнул он.

По его словам, этот персонал должен быть квалифицированным. Особенно в вооруженной службе или автопарке, где люди должны распоряжаться горюче-смазочными материалами, ремонтировать технику.

"Они набрали мобилизованных, в целом, пехоту. А тех, людей, которые должны их обеспечивать, нет. Поэтому россияне остановили следующую волну мобилизации в 500 тысяч, ведь не очень понимают, что делать с уже набранными людьми", - подчеркнул он. .

Не такая страшная сила

Гетман заметил, что на бумаге у россиян все выглядит хорошо, а на самом деле это не такие страшные подразделения, как казалось несколько месяцев или недель назад.

Именно поэтому и мы, и наши партнеры на бумаге видели, что собирается достаточно мощная армия. Когда же они начали действовать, с этими проблемами, с которыми они столкнулись, это не такая страшная сила,

– рассказал он.

По его мнению, оккупанты действительно могут захватить несколько небольших городов на нашей территории.

"Мы понимаем, что все равно там тяжело и россияне накопили большое количество людей с оружием, хотя и, в основном, со стрелковым. Но сделать преимущество в войне и продвинуться далеко – на десятки километров – такая группировка не способна", – подчеркнул он.

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Закончится русская армия

Эксперт также обратил внимание, что у врага больше нет фактических резервов, чтобы усилить ту группировку, которая сейчас находится на линии фронта. Сегодня там сражается вся российская армия, там сосредоточена вся российская техника – у них больше ничего нет. Только небольшие запасы.

"Против нас сейчас воюет вся русская армия, которая у них есть. Именно поэтому они, может, так и воюют, атакуя небольшие участки фронта. Ведь если бросят всю свою армию и мы ее перебьем, это будет означать конец войны, потому что не будет с кем воевать. Закончится российская армия", – резюмировал Алексей Гетьман.

Что известно о "большом" наступлении врага: коротко