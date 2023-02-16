Окупанти можуть зосередити на невеличкій ділянці фронту відносно велику кількість живої сили. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Але, за його словами, на всю лінію фронту їм цих військ не вистачить. Також експерт зазначив проблеми, які заважають росіянам здійснити "великий" наступ.

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Перша проблема: виникли побутові складнощі

Він наголосив, що в окупантів виникли проблеми з великою кількістю мобілізованих.

Ці проблеми не тільки військові, а, зокрема, побутові. З'ясувалось, що Росія не здатна мобілізованих, а за даними нашої розвідки, це 326 тисяч людей, забезпечити всім необхідним для того, щоб вони могли хоча б вести військову службу. Навіть не бій,

– зауважив майор ЗСУ.

Він підкреслив, що мобілізованим не вистачає касок, бронежилетів, усього майна, якого потребує військовослужбовець. Також їм бракує важкої техніки, якою вони мають забезпечити армію, згідно з їхніми ж нормативами.

"З'ясувалось, що їхня військова промисловість і ВПК не були готові до такої кількості мобілізованих і не перелаштувалися на те, щоб швидко цих людей забезпечити всім необхідним", – повідомив він.

Гетьман нагадав, що до складу сухопутних військ Росії входить 280 тисяч людей. І росіяни мобілізували більше людей, ніж усі їхні сухопутні сили.

"І тепер не знають, як їх одягати, на який транспорт їх саджати і як їм воювати", – додав він.

Друга проблема: перевозять, наче скот

Військовий експерт, повідомив про ще одну проблему окупантів – як цих всіх мобілізованих перевозити.

"Для того, щоб їх довезти до якихось полігонів, які вони намагаються розширити, потрібна велика кількість транспорту. З цим теж проблема, тому мобілізованих перевозять в товарних вагонах, наче скот", – зазначив він.

Третя проблема: не вистачає кваліфікованого персоналу

Майор ЗСУ вважає, що у росіян не вистачає також молодших командирів.

Для того, щоб ці люди стали військовим підрозділом, там мають бути командири взводів, рот і ще багато персоналу, який забезпечуватиме діяльність цього збройного формування,

– підкреслив він.

За його словами, цей персонал має бути кваліфікований. Особливо у збройній службі чи автопарку, де люди мають розпоряджатися паливно-мастильними матеріалами, ремонтувати техніку.

"Вони набрали мобілізованих, в цілому, піхоту. А тих, людей, які мають їх забезпечувати, немає. Тому росіяни зупинили наступну хвилю мобілізації у 500 тисяч, адже не дуже розуміють, що робити з людьми, що вже набрані", – наголосив він.

Не така страшна сила

Гетьман зауважив, що на папері у росіян все має гарний вигляд, а насправді це не такі страшні підрозділи, як здавалось декілька місяців чи тижнів тому.

Саме тому і ми, і наші партнери на папері бачили, що збирається досить потужна армія. Коли ж вони почали діяти, з цими проблемами, з якими вони зіткнулися, це не така страшна сила,

– розповів він.

На його думку, окупанти, дійсно, можуть захопити декілька невеликих міст на нашій території.

"Ми розуміємо, що все одно там важко і росіяни накопичили велику кількість людей зі зброєю, хоча і, переважно, зі стрілецькою. Але зробити перевагу у війні і просунутись далеко – на десятки кілометрів – таке угруповання не здатне", – підкреслив він.

Військовий експерт про проблеми окупантів, що заважають їхньому "великому" наступу: дивіться відео

Закінчиться російська армія

Експерт також звернув увагу, що у ворога більше немає фактичних резервів, щоб посилити те угруповання, яке зараз є на лінії фронту. Сьогодні там воює вся російська армія, там зосереджена вся російська техніка – у них більше нічого немає. Лише невеликі запаси.

"Проти нас зараз воює вся російська армія, яка в них є. Саме тому вони, може, так і воюють, атакуючи невеликі ділянки фронту. Адже, якщо кинуть всю свою армію і ми її переб'ємо, це буде означати кінець війни, бо не буде з ким воювати. Закінчиться російська армія", – резюмував Олексій Гетьман.

Що відомо про "великий" наступ ворога: коротко