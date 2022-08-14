россияне не могут вывезти все свои склады в безопасную зону, – военный обозреватель

Украинские военные активно уничтожают мосты, железнодорожные пути и штабы врага. российские оккупанты не могут обезопасить все свои склады от поражения со стороны ВСУ.

Все из-за неэффективной логистики, которая всегда была для россиян большой проблемой. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

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россия – большая страна

Красноречивым доказательством логистических трудностей являются паузы между обстрелами, в которых россияне применяют крылатые и баллистические ракеты. Дело в том, что оккупанты вынуждены свозить их со всей территории россии, а это очень сложный и длительный процесс.

Военный обозреватель пояснил, что эшелон из 350 тонн боеприпасов при использовании тактики огневого вала можно использовать менее чем за сутки. К примеру, его гонят из Уссурийска – это 10 000 километров.

Все хорошо понимают, что пока его дождутся на передовом подразделении, может война закончиться или того подразделения уже не будет,

– сказал он.

Захватчики не могут перенести все склады

По словам Коваленко, оккупанты не могут перенести все свои склады на 80 – 100 километрах от линии фронта. Именно из-за достаточно неэффективной логистики они вынуждены держать большое количество складов в зоне поражения наших РСЗО

"На Правом берегу сегодня расположено большое количество малых, средних и больших складов. Большие преимущественно расположены на Правом берегу Днепра, чтобы минимизировать хотя бы поражение со стороны ствольной артиллерии. От реактивной уже не спасти", – отметил военный обозреватель.

"Таких объектов очень много. Нам не хватает РСЗО, чтобы окончательно уничтожить их за 2 – 3 дня", – сказал он.

Как подчеркнул Коваленко, сегодня ВСУ придется приложить много усилий, чтобы уничтожить все эти объекты. Но ситуация с контрнаступательными и оборонными возможностями у россиян уже ухудшилась.

Система управления и система обеспечения передовых подразделений российских оккупантов уже работает неэффективно. Она уже разрушена,

– заметил он.

Так, чем дальше они будут оттеснять объекты критического значения, такие как склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, от линии фронта – тем меньше у них будет возможностей. Речь идет не только об осуществлении контрнаступления действий, но и об обороне.

Потери врага: последние новости

На юге украинские артиллеристы уничтожили ПВО врага, а новую установить они не могут. Теперь авиация может заходить к линии фронта, уничтожать оккупантов по линии фронта и значительно ослаблять их позиции.

Только за сутки ударная авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла около 10 групповых авиаударов по позициям оккупационных войск на нескольких оперативных направлениях. В результате успешных атак украинских воинов россияне потеряли много живой силы и техники.

На выходных украинские защитники уничтожили два российских вертолета огневой поддержки Ка-52. Вражескую технику умело ликвидировали подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения россияне лишились 43 550 человек. За последние сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов.

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