Усе через неефективну логістику, яка завжди була для росіян великою проблемою. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Олександр Коваленко.

Варте уваги Великі склади з боєприпасами та технікою: подробиці знищення ворожих об'єктів на Херсонщині

росія – велика країна

Красномовним доказом логістичних труднощів є паузи між обстрілами, у яких росіяни застосовують крилаті та балістичні ракети. Річ у тім, окупанти змушені звозити їх з усієї території росії, а це дуже складний та довготривалий процес.

Військовий оглядач пояснив, що ешелон з 350 тонами боєприпасів при використанні тактики вогневого вала можна використати менше ніж за добу. До прикладу, його женуть з Уссурійська – це 10 000 кілометрів

Усі добре розуміють, що поки його дочекаються на передовому підрозділі, може війна закінчитися, або того підрозділу вже не буде,
– сказав він.

Загарбники не можуть перенести усі склади

За словами Коваленка, окупанти не можуть перенести усі свої склади за 80 – 100 кілометрів від лінії фронту. Саме через досить неефективну логістику вони змушені тримати велику кількість складів у зоні ураження наших РСЗВ

"На Правому березі сьогодні розташована велика кількість малих, середніх та великих складів. Великі переважно розташовані на Правому березі Дніпра, щоб мінімізувати хоч би ураження з боку ствольної артилерії. Від реактивної вже не врятувати", – зауважив військовий оглядач.

"Таких об'єктів дуже багато. Нам не вистачає РСЗВ, аби остаточно знищити їх за 2 – 3 дні", – сказав він.

Як наголосив Коваленко, сьогодні ЗСУ доведеться докласти багато зусиль, аби знищити усі ці об'єкти. Але ситуація з контрнаступальними та оборонними можливостями у росіян вже значно погіршилися.

Система управління та система забезпечення передових підрозділів рос окупантів вже працює неефективно. Її вже зруйновано,
– зауважив він.

Так, чим далі вони відтіснятимуть об'єкти критичного значення, такі як склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, від лінії фронту – тим менше у них буде можливостей. Мовиться не лише про здійснення контрнаступ дій, а й про оборону.

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