Карточный дом начнет сыпаться: какие 2 момента нивелируют оборонные возможности России

Россияне оказались на грани своих возможностей. У оккупантов уже нет ни сил, ни мотивации сопротивляться ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, судьба России вполне очевидна и предсказуема.

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Проигрыш России очевиден

Ростислав Смирнов отметил, что есть 2 момента, которые существенно влияют на способность российской армии активно обороняться. По его мнению, украинцам не стоит рассчитывать на то, что россияне сбегут с поля боя, как это было на Харьковщине или в Херсоне.

"Нет, они не побегут, но они не понимают, что им защищать", – убежден он.

Российские военные очень сильно демотивированы. Украинские защитники преданно держали оборону Северодонецка, а ныне Бахмута, потому что имеют определенные ценности.

Я не хочу сказать, что нас ждет легкая прогулка, но это точно не будет то сопротивление, которое давали наши воины в наших городах,

– подчеркнул Смирнов.

Россияне не стоят за свои дома или семьи, защищая их от ненасытного врага.

Ростислав Смирнов рассказал, какие признаки проигрыша есть у российской армии: смотрите видео

Россия скоро "рассыплется"

Экс-советник министра внутренних дел Украины пояснил, что еще одним немаловажным моментом в войне играет массовость. Так было и во время Второй мировой войны.

"Сейчас один хороший военизированный полк может заменить очень большое количество просто биомассы с автоматами", – отметил он.

К тому же Украина получает огромное количество военной помощи от стран-партнеров. Речь идет о вооружении современного образца.

Также постоянно звучат заявления от мировых лидеров об усилении поддержки Украины, например, передаче дальнобойных ракет.

Это только начало. Все это может нивелировать оборонные возможности и силы неприятеля. Этот карточный дом начнет сыпаться,

– подчеркнул Смирнов.

По его словам, Генштаб ВСУ точно знает, как смоделировать успешные операции, чтобы свести все силы врага к нулю.

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