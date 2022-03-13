Россияне не смогли форсировать Змиевы валы: 2000 лет назад их возвели против нашествия Орды

Российские оккупанты в очередной раз терпят неудачу на украинских землях. На этот раз – под Белогородкой.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

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Они добавляют, что сегодня под Белогородкой орки впервые узнали об истории Руси на собственном опыте.

Орковская техника не смогла форсировать Змиевы валы. Древнерусские оборонные системы против Орды – 2000 лет гарантии!

– пишут Вооруженные Силы.

Люди в комментариях поддержали юмор ВСУ:

"Даже предки не пускают";

"Вот было большое строительство, а не сейчас";

"Останавливали орду до того, как это стало мейнстримом";

"Надо по всей границе от них валами отгородиться".

Что такое Змиевы валы

Змеевые валы – народное название одного из видов дерево-земляных оборонных (белигеративных) сооружений в виде длинных валов. Распространены на территории Среднего Приднепровья.

Ранее бой под поселком Белогородка Киевской области завершился еще одним поражением противника. Наши защитники из отряда терробороны "Азов" ликвидировали восьмерых оккупантов, а также разгромили технику врага.