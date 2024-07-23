План строительства "картонных" домов провалился: как выглядит Мариуполь сегодня
Источник:Желтая лента
Мариуполь находится в оккупации уже более двух лет. Несмотря на пропагандистские заявления о восстановлении города, он продолжает оставаться в руинах.
Большинство зданий до сих пор остаются разрушенными, а план оккупантов по застройке Мариуполя "картонными" домами провалился. Это можно понять взглянув на опубликованные активистами фото и видео.
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Как выглядит Мариуполь сегодня
Несмотря на многочисленные заявления оккупантов о том, что они активно восстанавливают Мариуполь, активисты движения "Желтая Лента" сообщают о провале плана россиян по строительству "картонных" домов в Мариуполе.
Фото и видео, которые поступают от активистов, показывают различные районы города, разрушены и изуродованы бомбами и артиллерийскими снарядами. Огромное количество домов, по-прежнему, стоят в руинах.
После деоккупации мы восстановим наши города, наведем порядок и вернем им жизнь,
– отметили активисты.
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К слову, местные продолжают вести борьбу против оккупантов. Недавно российских военных в Мариуполе отравили арбузами, 12 человек погибли.