Россияне "сломали зубы" об Бахмут, Пригожин приуныл, - военный ВСУ

Оккупанты, несмотря на обещания, не смогли взять Бахмут из-за мощного сопротивления украинской стороны. Россиян готовят к очередной мобилизации, впрочем одно дело вызвать мужчин в военкомат, другое – оснастить и отправить их на фронт.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, россияне постоянно пытаются оправдать свои провалы на линии фронта, обвиняя во всем руководство.

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Почему россияне не могут взять Бахмут

Российские военные ищут любые способы объяснить, почему Бахмут все еще остается украинским.

Рассказы будут любые, чтобы сделать вид, что очень тяжело, но они постепенно продвигаются вперед. Потому что иначе – стыд,

– объяснил Сазанов.

Он отметил, что взятие Бахмута, как и всей Донецкой области, россияне анонсировали уже давно. Следовательно, сначала знаменательной датой должно было стать 14 июля, однако не получилось.

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"И так далее с каждым разом сроки переносились. До 1 января Бахмут должен все же полностью оккупироваться Пригожин обещал, но не смог", – прокомментировал политолог и добавил, что россияне часто прибегают к жалобам.

Оккупанты рассказывают, что не имеют достаточно снарядов, впрочем, значительной частью "накрывают" украинских военных, а еще жалуются на большое количество линий обороны ВСУ.

Пригожин приуныл, а об Бахмут они "сломали зубы",

– заметил Кирилл Сазонов.

Однако, по его словам, такое настроение врага – высокая цена для украинской армии, измеряемая числом раненых и убитых украинских защитников. За отчаянное противостояние Бахмут ВСУ окрестили крепостью.

Что касается мобилизации в России

Удачи на фронте – не повод расслабляться. Политолог отметил, что предположительно 5 января в России начнется новый военный призыв. Однако мобилизовать людей в военкомат – это максимум половина дела. Потому что война – это еще и о логистике, питании, лечении и экипировке.

В то, что они могут призвать 500 тысяч, я верю,

– объяснил Сазонов.

По его словам, во время проведения мобилизации гораздо сложнее превратить наемников в более или менее одетых, защищенных бронежилетом и касками, воинов и доставить на передовую.

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