россияне не возьмут Краматорск и Славянск, но будут бить беспощадно, – Арестович об эвакуации

Алексей Арестович рассказал, что россияне не примут Краматорск и Славянск. Он объяснил, что он совсем не верит в то, что россия возьмет эти города.

Соответствующую информацию сообщил Алексей Арестович вечером 3 августа. Также в конце июля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне перекидывают отдельные подразделения из Славянского на Запорожское направление.

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россияне будут сражаться за Краматорск и Славянск

Я не верю, что россияне возьмут эти города – Краматорск, Славянск. Не верю, ни в намерения, ни в расчет сил и средств. Однако они будут бить по ним изо всех сил, как они бьют по Харькову, который никогда не возьмут,

– объяснил Арестович.

Советник главы Офиса Президента пояснил, что именно поэтому идет эвакуация людей из Донецкой области. Вспомнил, что русская армия применяет варварские методы войны. В частности, бьет неизбирательным оружием по жилым кварталам.

Кратко о ситуации в Донецкой области

Украинские власти 2 августа начали обязательную эвакуацию людей в 13 областей, которые считаются безопасными.

Соответствующее решение было принято из-за того, что россия бьет по мирным людям.

Владимир Зеленский объяснил: "Чем больше людей покинут область – тем меньше убьет россия".

В американском Институте изучения войны объяснили, что россия хочет захватить как можно больше Донбасса до "референдумов", которые планируют проводить осенью на оккупированных территориях.

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