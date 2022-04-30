Россияне не выполнили своих целей по продвижению и окружению ВСУ, – Вениславский
Россияне совершенно не выполнили те планы, которые ставили перед собой, а именно оккупацию, продвижение и окружение Вооруженных Сил Украины. Они терпят достаточно большие потери благодаря тому, что украинские военные во время обороны наносят им существенные удары.
Об этом заявил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.
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По его словам, говорить о каких-либо успехах российских военных в Украине нет никаких оснований.
Конечно, с их стороны есть некоторые тактические продвижения на несколько метров или километр. Они смогли временно занять часть определенных сел и сейчас пытаются овладеть Рубежным, но Вооруженные Силы этому противостоят.
Россияне совершенно не выполнили те программы, которые ставили перед собой относительно оккупации, продвижения, окружения наших Вооруженных Сил,
– рассказал нардеп.
Вениславский также отметил, что сейчас "самой горячей" является фаза со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей, со стороны Запорожской области в сторону Донецкой и со стороны Харьковской в направлении Барвенкового и Славянска.
Линия обороны выстроена грамотно
Как рассказал нардеп, россияне пытаются взять в кольцо группировку Операции Объединенных сил, чтобы продемонстрировать свои "достижения".
"Однако главнокомандующий ВСУ и командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" четко понимают замыслы врага и гарамотно выстраивают линию нашей защиты, чтобы предотвратить достижение целей врага", – добавил Вениславский.
Какова ситуация на Донбассе: последние новости
- Россияне продолжают наступление на Донбассе, но Вооруженные Силы Украины мужественно отбивают вражеские атаки.
- В частности, идет оборона в городе Марьинка. Там оккупанты наносят массовые артиллерийские удары по жилым домам, но украинские военные изо дня в день отбрасывают российских захватчиков.
- По данным британской разведки, битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Впрочем, в ней они добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – большие.
- Российские военные 30 апреля в очередной раз обстреляли волонтеров. В Луганской области они открыли огонь по авто, а также обстреляли автобус полиции, который вез помощь.
Вениславский рассказал о ситуации на Донбассе: смотрите видео