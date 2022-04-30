Россияне не выполнили своих целей по продвижению и окружению ВСУ, – Вениславский

Россияне совершенно не выполнили те планы, которые ставили перед собой, а именно оккупацию, продвижение и окружение Вооруженных Сил Украины. Они терпят достаточно большие потери благодаря тому, что украинские военные во время обороны наносят им существенные удары.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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По его словам, говорить о каких-либо успехах российских военных в Украине нет никаких оснований.

Конечно, с их стороны есть некоторые тактические продвижения на несколько метров или километр. Они смогли временно занять часть определенных сел и сейчас пытаются овладеть Рубежным, но Вооруженные Силы этому противостоят.

Россияне совершенно не выполнили те программы, которые ставили перед собой относительно оккупации, продвижения, окружения наших Вооруженных Сил,

– рассказал нардеп.

Вениславский также отметил, что сейчас "самой горячей" является фаза со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей, со стороны Запорожской области в сторону Донецкой и со стороны Харьковской в направлении Барвенкового и Славянска.

Линия обороны выстроена грамотно

Как рассказал нардеп, россияне пытаются взять в кольцо группировку Операции Объединенных сил, чтобы продемонстрировать свои "достижения".

"Однако главнокомандующий ВСУ и командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" четко понимают замыслы врага и гарамотно выстраивают линию нашей защиты, чтобы предотвратить достижение целей врага", – добавил Вениславский.

Какова ситуация на Донбассе: последние новости

Россияне продолжают наступление на Донбассе, но Вооруженные Силы Украины мужественно отбивают вражеские атаки.

В частности, идет оборона в городе Марьинка. Там оккупанты наносят массовые артиллерийские удары по жилым домам, но украинские военные изо дня в день отбрасывают российских захватчиков.

По данным британской разведки, битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Впрочем, в ней они добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – большие.

Российские военные 30 апреля в очередной раз обстреляли волонтеров. В Луганской области они открыли огонь по авто, а также обстреляли автобус полиции, который вез помощь.

Вениславский рассказал о ситуации на Донбассе: смотрите видео